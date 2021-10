Tartu Ülikoolis toimub pidulik õhtu sootska Paul Hagu auks

Paul Hagu (sündinud 02. oktoobril 1946) on pikaajaline Tartu Ülikooli õppejõud, kirjanduse ja rahvaluule osakonna emeriitdotsent ja Võro Instituudi teadusnõukogu esimees. Lisaks on ta olnud Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse nõukogu esimees alates keskuse asutamisest 2000. aastal. Paul Hagu uurimistöö fookuses on peamiselt seto rahvaluule ja kombestik, aga ka eesti folkloor laiemalt. Põhjalikumalt on ta käsitlenud seto lauluema Anne Vabarna eepilist loomingut ja tema loodud seto eepost „Peko“. Paul Hagu on tänaseni aktiivne teadlane, osaledes mitmetes uurimisrühmades ja seto keele- ja kultuurialastes ettevõtmistes, millest suuremamahulisemaid on kindlasti seto sõnaraamatu koostamine.