Seto Kongress keskendus seto rahva püsimajäämisele

Kongress otsustas anda Seto Kongressi vanemate kogule volitused ettepanekute tegemiseks ja läbirääkimiste pidamiseks Vabariigi Valitsusega ja teise riikidega kõigis setosid puudutavates küsimustes. Samuti korraldada Setomaa ja setode osalemine Kagu - Eesti piirialade või Setomaa probleemide lahendamiseks moodustatud ja moodustatavates komisjonides ja teistes institutsioonides, et Seto Kongressi otsustes kirjas pandud seto rahva sõnumid, ettepanekud, soovid ja nõudmised jõuaksid otsustajateni ning saaksid täielikult ellu viidud. Vanemate kogule anti volitus ka osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides ning läbikäimistes.

Kongress leidis, et võimalike riigi- või haldusreformide käigus peab Setomaa vald jääma üheks terviklikuks haldusüksuseks. Seto organisatsioonidel ja Setomaa vallal tuleb jätkata koostööd Eesti Vabariigi valitsusega, et riigieelarvest toetataks kultuuri, infrastruktuuri, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning inimressursi arendamist riigi piirialal. Seto Kongressi Vanemate Kogu üheks ülesandeks, koostöös teiste seto organisatsioonide, Setomaa ettevõtete ja üle ilma setode ning seto sõpradega, on tagada Setomaa Edendüsfondile vahendite hankimine.