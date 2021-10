Setomaa aasta ettevõtja tiitli pälvis Jalmar Vabarna ettevõte Folk Massidesse

Ostrova Mari tõuseb esile teiste tootjate hulgast sellepoolest, et lähtub tooteuuendustel koostööst ülikoolidega, kellega retsepte välja töötatakse . Tootevalik on lai. Väärindatakse kohalikku toorainet. Nad on pühendunud mahekasvatajad. Lisaks ollakse aktiivsed kogukonna elu korraldajate ja kaasa lööjatena. Ostrova festival on kaubamärk, mis ulatub kaugemale kui Setomaa piirid. Sellega luuakse kohalikele töötajatele turustuskanalit oma kodukohas. Hoitakse korras külaterritooriumi, toodetakse päiksepaneelidega elektrit. Ka järeltulijad on pere toimetamisse kaasatud.

Setomaa aasta tootearendus - OÜ Katusõkatja täispuidust klaaskasvuhoone

Ettevõte Katusõkatja on tegutsenud 18 aastat ja annab tööd mitmele puutöömehele. Uuenduslik on see, et tänavu pakub OÜ Katusõkatja kaubamärgi Triiphoone alt oma klientidele täispuidust klaaskasvuhooneid.

OÜ Katusõkatja tellib toorainet mitmetelt Setomaa ettevõtjatelt: nt. tõrv OÜ Tõrvas, palk ja puitmaterjal Pluitsa Puit OÜ, laast Variku Palk OÜ.

Ettevõte taga seisab Ahto Raudoja on ettevõtja, kes hindab traditsioonilist taluarhitektuuri. Paljud Setomaa suitsusaunad ja laastukatused on saanud uuenduse just tänu Ahto ettevõtmistele. Ta käib Setomaal ja kaugemalgi palju nõustamas vanade majade renoveerimist. Ahto võttis sel aastal rendile Räpinas puidutöötlemise hooned ja uuendas materiaal-tehnilist baasi. Vaatamata ehitusvaldkonna raskustele riskitakse ettevõtte arendamisega.

Aasta ettevõtja - Folk Massidesse OÜ ja Jalmar Vabarna

Jalmar Vabarna koos oma ettevõttega Folk Massidesse viis sel aastal ellu suurprojekti Treski välilava ehitamise ning korraldas seal ka pea pooled Setomaa valla tänavusuvised kultuurisündmused. Uus lava on kindlasti oluline ja tulevane maamärk Setomaale ning kuna tegu on tõeliselt omapärase ehitise ning ettevõtmisega, paistab lava silma üle kogu Eesti. Treski välilava publikumaht kasvas hooaja kohta ca 4 korda. Kuu aja jooksul toimunud 7 kontsertõhtut külastas sel suvel ca 6000 inimest. Tulevikuplaanideks on luua Treskist tõeline festivaliküla, kuhu võiks jõuda ka välisartiste.