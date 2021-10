Mikitamäe Koolile ja Värska Gümnaasiumile anti üle ettevõtliku kooli märgis

"Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga," selgitab Võrumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Eliis Ermel.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots leiab, et ettevõtlusõppe õpetamine on kindlasti Võru maakonna noortele oluline – see arendab noorte ettevõtlikkust, annab oskused, kuidas oma ideed viia mõtetest teostuseni ning annab ka esmased teadmised ettevõtlusest. Toimekad ja tegusad noored on maakonna arengu üks alustalasid ning loodetavasti liiguvad tänu sellele teadmisele ettevõtlikud noored peale maailma avastamist tagasi oma juurte juurde.

Mikitamäe Kooli direktori Karin Sontsi sõnul on Mikitamäe Kooli üheks eesmärgiks nii lasteaias kui ka koolis ettevõtliku mõtte ja eluhoiaku kujundamine. "Ettevõtlik eluhoiak on tänapäeva maailmas ülioluline ja selle arendamine lastes annab neile kaasa väärtuslikke oskuseid elus hakkama saamiseks. Soovime, et meie lapsed oleksid julged algatajad, otsiksid lahendusi, tegutseksid koos ja nende õpimotivatsioon oleks kõrge," selgitab Sonts. Tema sõnul on kvaliteedimärgis eelkõige tunnustus kooli õpetajatele. Baastasemel jätkamine annab koolile juurde enesekindlust õpilastes ettevõtlikkuse arendamisel.

Värska Gümnaasiumi direktori Liina Palu sõnul on nende koolimeeskonna missioon on luua õpikeskkond, mis toetab julgete, loovate, hoolivate ja tegusate noorte kujunemist ning aitab kaasa noorte edukusele ja eluga rahulolule. "Ettevõtliku Kooli standard on aidanud meil üheselt mõista ettevõtliku õppe olemust, toetanud ettevõtliku õppe rakendamist ja selle lõimumist üldpädevustega süsteemselt ning suunanud enesekriitiliselt hindama oma edukust ja toimunud muutusi koolielus, sh õpetajates, õpilastes," selgitab Palu.