Ingrit Kala pälvis kodanikumärgi

Ingrit Kala on Setomaal tulihingeline käsitööoskuste edasikandja, kes läbi vabatahtliku töö ja erinevate ettevõtmiste on paljusid õpetanud seto käsitööd hindama.

"Kui ma sain kutse sinna vastuvõtule minna, siis ma tõesti olin väga üllatunud. Alati on tunnustust hea saada, aga mulle tundub, et sellised tähtsad kodanikud, keda tunnustada, on praegusel ajal meditsiinitöötajad, päästeametnikud. Mina teen seda, mida ma naudin ja mida minu ümber olevad inimesed naudivad," rääkis Kala ERRile.

"Seto käsitöö teema on minu jaoks hästi südamelähedane ja me katsume seda kohapeal hoida, katsume teistele teada anda sellest, me teeme koolitusi, me korraldame erinavaid üritusi. Tänavu algatasime uue asja - avatud käsitöö talude päev. Me vaatame, et siin piiriäärses piirkonnas oleks inimestel võimalik ennast käsitööga ja kogukonna tegemistega ära elatada," rääkis Kala.