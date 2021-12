Jalmar Vabarna ja Setomaa Liit pälvisid Võru maakonna ettevõtlusauhinnad

Võru maakonna aasta suurettevõte 2021

Aktsiaselts Wermo

Ettevõtte tegevusalaks on mööbli tootmine asukohaga Võru linnas. Ettevõte on maakonna ühe võtmesektori, mööblitööstuse üks lipulaevu. Esile võib tõsta edusamme tootearenduse alal, sh töötatakse täna koos maailmatasemel disaineritega. Tulemusena on ettevõtte tooted esindatud enamike Euroopa riikide suuremates mööblipoodides ning kettides. Võru maakonnas toodetav mööbel on suutnud murda rahvusvahelisse ärisse, mis on targa juhtimise ja hea meekonnatöö vili.

Võru maakonna aasta väikeettevõte 2021

Snikarglädje i Sverige AB Eesti filiaal

Ettevõte valmistab nn vana tüüpi aknaid ja uksi asukohaga Võru linnas. Tegutsemisaeg 7a. Nad on jõudsalt eesti juhi käe all arenenud luues juurde uusi töökohti ja pakkudes töötajatele väärilist töötasu. Oma tegevusega hoiab ettevõte elus akende-uste tootmise traditsioone ning nende suures osas käsitööna valmistatud tooted on skandinaaviamaades kõrgelt tunnustatud. Tööd antakse 20 töötajale.

Võru maakonna aasta mikroettevõte 2021

QTH OÜ

Ettevõtte tegevusalaks on metallitöötlemine. Tegutsemisaeg 12a. Ettevõtte kaubamärgiks on nutikad tehnoloogilised erilahendused rasketööstustele, ideest kuni teostuseni. Ettevõte on oluline partner piirkonna puidutöötlemise firmadele nende igapäevaseks sujuvaks toimimiseks. Ettevõtte pikaaegse ja järjepideva toimimise keerukas valdkonnas on taganud kõrgetasemeline inseneriteadmus ja tõhus juhtimine. Tööd antakse 9 töötajale.

Võru maakonna aasta startija 2021

Kobela Kaubandus OÜ

Ettevõtte tegevussalaks on jaemüük, kus on ülekaalus toidukaubad. Ettevõtja südikus, särasilmsus ja tahe pakkuda kohalikele inimestele Antsla vallas Kobelas võimalust saada esmatarbekaubad kätte just kodulähedasest poest näitab seda, et tegemist on tõelise kogukondliku eeskujuga ja innuka noore naisega. Tööd antakse 4 töötajale.

Võru maakonna aasta tööandja 2021

MTÜ Toetuskeskus Meiela

Sel aastal pidulikult avatud Meiela Järve Kodu pakub kodusarnast mugavat elukeskkonda rohkem kui 20 elanikule. Märkimisväärne tõus pakutavate teenuste kvaliteedis on võimalik eeskätt tänu kvalifitseeritud töötajatele. Tööandjana on keskus panustanud oma töötajate töötingimuste parandamisse ja heaolusse Hindamatu on keskuse töö vaimupuudega noortele võrdsete võimaluste loomisel ja kogukonnateenuste laiendamisel. Tööd antakse 47 töötajale.

Võru maakonna aasta ettevõtja 2021

Jalmar Vabarna

Ettevõtja, kes viis sel aastal ellu suurprojekti ehk Treski välilava ehitamise ning korraldas seal selle suve pea pooled Setomaa valla kultuurisündmused. See lava on kindlasti oluline maamärk kogu Setomaale ning kuna tegu on tõeliselt omapärase ehitise ning ettevõtmisega, paistab see silma üle kogu Eesti. Ettevõtja tulevikuplaanides on luua Treskist tõeline festivaliküla, kuhu võiks tulevikus jõuda ka välisartiste. Ettevõtja kaasas kontsertide korraldusse suures osas kohalikku tööjõudu ning kavatseb seda teha ka tulevikus. Ettevõtja tegutseb järjepidevate arengute nimel ettevõtluses ning on sellega eeskujuks teistele.

Võru maakonna aasta ettevõtlust toetav tegu 2021

MTÜ Setomaa Liit

MTÜ on suure osa oma tegevusest viimastel aastatel suunanud laste tervislikuma toitlustamise väärtustamisele. Eesmärk on toetada mahe toorainest tootmist ning luua sealjuures uusi võimalusi turustamiseks. Käesoleval aastal on hoogsalt tehtud tööd selle nimel, et mahetoit jõuaks kõikidesse Võrumaa koolidesse. Meremäe Koolis toimus „Mahe ja muhe“ tegevuste raames õpilaste kokkamisvõistlus mahetoorainest, kus osalesid Mikitamäe Kooli, Meremäe Kooli, Orava Kooli, Värska Gümnaasiumi ja Rõuge Põhikooli 4-liikmelised võistkonnad. Toitu hindasid oma ala professionaalid. MTÜ on sel aastal tihedalt sidunud omavahel mahetoidu tootjaid ning leidnud turustuskanaleid.

Võru maakonna aasta õpilasfirma

Õpilasfirma Seenix

Võru Gümnaasiumi õpilasfirma, mis tootis väga menukaid seeneämbreid. Ämber, mille peal oli kujutatud 15 Eesti söögiseene pildid ja kirjeldused. Lisaks oli ämbri küljes ka nuga ja vile ning kaks vaba karabiini. Õpilasfirma meeskonnavaim ja geniaalselt lihtne toode kõnetas paljusid. Noormeeste pühendumus ja toote menu tõi kaasa 10 000 eurose käibe ja 4000 eurose kasumi. Need numbrid on kogu õpilasfirmade programmi ajaloos ühed suurimad finantstulemused.