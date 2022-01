Euroopa Liidu esimesele külamajale Luhamaal lükatakse hoog sisse

Maalilisel maastikul asuv kaunis Luhamaa külamaja on oluline ja tähtis objekt kogu Setomaa vallale, tervele Eestile, ent kõige enam on ta maamärgiks kohalikule külarahavale.

Setomaa vallavolikogu aseesimees ja külaelukomisjoni esimees Aarne Leima, kes on ka aastaid külamaja valmimise eest seisnud sõnas, et külamaja tähendus kogukonnale, aga ka Setomaale tervikuna on suurem kui me täna arvata oskame.