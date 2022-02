Taarka Pärimusteatri igatsust täis setokeelne olustikudraama etendub ka sel suvel

Lavastaja Helena Kesonen: “Ma jubedalt ootan, kuidas see vana küün unustatud maanurgas taas ellu ärkab. Kevadel paneme jälle veevannidesse umbrohud kasvama ja külvame Pauli vanaisa hauale rukkiseemne. Siis pühime vanadest kappidest tehtud kloostriseintelt talveväsimuse ja peagi ilmuvad oma nurkadest kohale kaks armastajat Paul ja Valli, et taasluua ühe maa ja ühe armastuse lugu. Paul ja Valli on kui koit ja hämarik, kelle armastus saab süttida ja kustuda ainult siis, kui publik sellesse rohtukasvanud küüni tee leiab.”

Lavastuse kandvaks liiniks on piirid. On piirid, mis on riikide vahel, kuid veelgi ahistavamad on piirid inimeste sees. Need piirid kontrollivad piirivalvuritest karmimalt ning iseendalt jääb vaid küsida, kas ma ületan iseenda, sammun oma unistuste suunas, püüdlen ideaalide poole või vantsin unustuse teed. Meis kõigis on peidus sisemine jõud läbi rohtukasvanud teed edasi liikuda ning selle jõu allikaks on tihti üks sõnastamatu igatsus.