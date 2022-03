Uusvada kutsub üles toetama elu maal ja avab heategevusoksjoni SKUKT

Käesoleva aasta heategevusoksjon toimub väga keerulisel ajal ning seetõttu on korraldajad otsustanud toetada ka Ukraina vabadusvõitlust. 5% kõigi oksjonil müüdud teoste lõpphinnast annetatakse Ukraina toetamiseks.

"Kõik, kes ostavad heategevusoksjonilt mingi teose toetavad kunstnikku, aitavad üles ehitada Uusvada külamaja ning toetavad ukrainlasi võitluses Venemaa agressiooni vastu, toetavad nende võitlust õiguse eest elule omal maal," ütles Uusvada külavanem Rein Järvelill.

Uusvada on väike küla Venemaa piiri ääres Setomaal. Külaelanikud ja kultuuriinimesed on asutanud mittetulundusühingu Uusvada Kultuuriküla, et ühiselt elule äratada üks rikka kultuuripärandiga küla. Uusvada Kultuuriküla on Uusvada ja teiste lähikülade Pliia, Tiirhanna, Vinski, Tsergondõ, Lepä, Tepia, Serga, Väiko-Serga, Kitsõ inimeste ühisprojekt kogukonna kultuurielu mitmekesistamiseks, piirkonna arendamiseks ning meeldiva elukeskkonna loomiseks.

Ühingu juhatuse liige ja Uusvada külavanem Rein Järvelill on selgitanud ühingu tegutsemismotiive järgmiselt: „Kujundame ja loome ise oma elukeskkonda! Teeme asju koos ja tundub, et me pole enam üksi ning kõik tahavad tulla siia, et näha millega tegeleb Uusvada Kultuuriküla.“

Uusvada Kultuurikülas tegutsevad Seto Miihi Summ, kirjastus Seto Kiri, FUFF (Soome-Ugri filmifestival), Hurmart OÜ, Seto Pank, Seto Kaubamaja, helistuudio Kullamäe Productions.

Heategevuslikul konstioksjonil on tänaseks esindatud 22 kunstniku üle 70 teosega. Teoseid ja kunstnikke lisandub pidevalt. "Oleme koos kunstiinimestega püüdnud leida instrumenti, mille abil oma suurt unistust Uusvada kultuurikülast ellu viia. Esimene SKUKT näitas, et heategevusoksjon on selleks just kõige õigem vahend," ütleb oksjoni kuraator Evelin Urm.

Oksjoni kuraator Evelin Urmi kutsub inimesi headusele: „Maailmas on pidev hea ja kurja võitlus! Looming on alati hea, sest kunst loob, mitte ei lammuta!“ ning kutsub üles osalema heategevusoksjonil. „ Külastage meie näitust ja nautige head!“