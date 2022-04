Aasta kontsertpaigaks valitud Treski küün kuulutas välja suvehooaja

“See suvi saab Treskis olema väga põnev. Me pole ühelgi suvel nii paljusid artiste võõrustanud. Sündmusi on küll arvuliselt vähem aga tänu festivalile artiste kordades rohkem”, räägib Treski asutaja ja eestvedaja Jalmar Vabarna. “Tunnustus, mis Treskile kontsertpaigana omistati on oluline nii mulle kui ka minu meeskonnale. Treski on kambatöö ning see imeline koht on mõeldud inimestele nautimiseks. Ma väga loodan, et sel suvel näeme me palju rõõmsaid kontserdikülastajaid”, räägib Vabarna.