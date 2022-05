Värskas pakuvad 28 õpilasfirmat laadal oma kraami

Laada peakorraldaja Ingrit Kala tõdeb: „ Tavapäraselt on Värskas toimunud laat alustanud õpilasfirmade laada hooaega. Sel korral oleme oma sündmust korraldamas kevadel. Usun, et see on andnud noortele võimaluse oma väljapanekuid ja tooteid veelgi paremaks muuta ning müügioskusi lihvida. Ootan põnevusega, et millega noored sel korral üllatavad ja millised tooted osutuvad menukateks. Tean, et noored on kauba valmistamisel pingutanud, küllap on Värskasse ka palju uudistajaid ja ostjaid tulemas. Ehk on just tore aeg ja koht laadalt emadepäevaks kingitus soetada.“