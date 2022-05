Setomaa Muuseumid avavad konverentsiga „Igal asjal on piirid“ samanimelise ekspositsiooni Saatse muuseumis

Setomaa Muuseumide konverents toimub esmakordselt Värskas asuvas 2020.aastal avatud Kindral Reegi majas, on jälgitav ka veebi vahendusel ning on tihedalt seotud Saatse muuseumi uue piiriteemalise ekspositsiooniga. Muu hulgas arutletakse keele- ja religioonipiiride üle, räägitakse väikerahvaste enesepiiritlemisest ning loomulikult Saatse uue näituseala sünnist.

Uue ekspositsiooni loomisega algusest peale seotud olnud Setomaa Muuseumid direktor Merily Marienhagen selgitab näituse kontseptsiooni: „Arvestades Saatse muuseumi asukohta ning asjaolu, et näituse keskmes on setod, sai esikohale seatud identiteedi ja kultuuriga seotud piirimõisted ja nende erinevad aspektid.

Setomaa on unikaalne ja omapärane piiriala ning siinsete piiride muutumine on oma jälje jätnud ka siin elavatesse inimestesse.“ Lisaks valitud esemetele ja lugudele aitavad piiri lahti mõtestada ka interaktiivsed Euroopa ja Setomaa kultuurikaardid. Need on loodud ekstra Saatse uue ekspositsiooni tarbeks ja teisi samasuguseid mujalt ei leia. Samuti aitab inimlikust seisukohast piiritemaatikat avada erinevate lugude põhjal loodud joonisfilm, mille peategelane Ode peab elu jooksul kohanema nelja erineva riigikorraga.