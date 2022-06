Setomaa käsitöötalud avavad juulis uksed

Talude uksed on avatud kahel päeval:

Kokku on sel nädalavahetusel avatud 19 eriilmelist kohta – talutared, muuseumimajad, toidukohad, käsitöö müügikohad, meistrikojad, seltsimajad. Kõiki talusid ühendab aga käsitöö, mis on Setomaal tugevalt hoitud juba mitmeid põlvkondi. Talude tegevused on seotud nii traditsioonilise seto käsitöö ja taluarhitektuuri kui ka kaasaegsete ja keskkonnasäästlike kasutusviiside tutvustamisega.