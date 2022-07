Viimased kaheksa korda piirideülest igatsust

Oma keel ja meel on oluline! Lavastaja Helena Kesonen: "Käisin maikuus Rootsis Bibu noore vaataja teatri ülevaatefestivalil, kuhu olid kutsutud ka põlisrahvaste lavastused ja teatritegijad. Olin vapustatud, kui julgelt kasutatakse maakeelt ja pärimusteemasid laste- ja noortelavastustes. Sama julgelt kasutatakse ka füüsilist liikumiskeelt ja erinevaid digi- ja tehnilisi võimalusi. Hõi', seto, võro, mulgi, tarto ja kihnu vedosnikud, äkki on just nüüd viimane aeg sõnaraamatute koostamise kõrvalt pakkuda noorele vaatajale omakeelset teatrit, mis ühendaks juured kõvasti maasse!”

Sellel aastal on kogu maailm meie ümber natukene teistmoodi. “Ukraina sündmuste valguses on Petserimaad igatseda eriti valus. Majutasib hiljuti Ukraina ema koos kahe pojaga ja hoolimata oma viletsast vene keelest sain aru, et neid koledusi, mida ta enne Võrru jõudmist nägi, ei tahaks keegi elu sees kogeda. Mul on hea meel, et "Petserimaa igatsus" elustub selles vanas küünikeses veel üheks soojaks teatrisuveks." nendib Helena.