Ostrova Festival toob taaskord Setomaale Eesti muusika paremiku

22.-23. juulil toimub väikeses Ostrova külas Setomaal muusikafestival, kus kahe päeva vältel astub lavale 12 erinevat kollektiivi. Festivali teeb eriliseks see, et igapäevaselt elab Ostrova külas vaid 4 inimest, kuid korra aastas koguneb ca 2000 osalejat Eesti muusikat nautima. Nautima seda sõna otseses mõttes, sest festival toimub Setomaa põlismetsade vahel, oru pervel, heinamaal, kus on võimalik pidada piknikku ja istuda heinapakkidel. Festivali atmosfäär on kodune ja õdus.