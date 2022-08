Treski Küüni festivalialal toimub ajaloo esimene Treski muusika- ja inspiratsioonifestival

Kontsertpaik Treski Küün tegi eelmisel suvel läbi suure muutumise, kui tuntud muusik ja kultuurikorraldaja Jalmar Vabarna pani püsti enneolematu välilava. Just see ainulaadne lava on sel suvel festivali südameks. "Ma arvan, et see on lihtsalt kõige lahedam lava Eestis, kui mitte isegi kogu maailmas. Eelmisel suvel sai maha peetud ägedaid pidusid, nüüd on aeg veel suuremaks kasvada," sõnas Vabarna. Lisaks välilavale on festivalialal ka küüni lava, metsalava ning vanad siloaugud, kuhu koondub festivali ööklubi.

"Ma olen alati unistanud Treskis festivali korraldamisest. Nüüd saan öelda, et Treski on selleks valmis ning mina samuti. Eestis on väga palju festivale ning eristumiseks on vaja kõvasti vaeva näha. Olgugi, et festivali toimumiskoht on omanäoline, töötasin pikalt ka festivali idee ja sisu eripära loomisega. Muusika kõrvale sündis inspiratsiooni mõõde ning see lisaväärtus on kindlasti midagi, mis just täna inimesi kogu maailmas kõnetab”, kirjeldab Vabarna festivali saamislugu.