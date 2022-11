Mardilaat Setomaal toob osalejateni sajanditaguse laadamelu

Tänavune Mardilaat Setomaal on järjekorralt juba kolmas. Kaks esimest novembrikuist laata toimusid Värska talumuuseumi õuealal Seto Käsitüü Kogo eestvedamisel. Esimestel koroona-aastatel jäi Tallinnas ära suur käsitöölisi ühendav Mardilaat Saku Suurhallis ning kohalikud kogukonnad otsisid võimalust, kuidas laat ikkagi toimuda saaks. Värska talumuuseumi väliala sobiks selleks hästi. Nüüd, kolmandal aastal, on korraldamise ohjad antud Setomaa Muuseumide kätte ja vastu võetud otsus laada nimi setopärasemaks muuta.

Laupäeval leiab laadalt söögikraami, mida sahvrisse varuda, õpetlikke mänguasju laste kingikotti, tarvilikku kraami perenaistele ja vajalikku peremeestele. Käsitööliste lettidelt leiate kõik vajamineva, et iseend ja kodu enne talve ehtida ning vegantoidu austajate rõõmuks seab end laadaplatsil sisse ka Setomaalt pärit vegankohvik Fern.

Loomulikult on Mardilaadale tulemas ka Seto Käsitüü Kogo esindus. “Meil on sel aastal laadal kaks suurt uudist - meie letilt saate soetada 2023. aasta kalendri, mida kaunistavad vanaaegsed seto rõivastega seotud fotod ning kus on märgitud nii kirikupühad kui ka olulisemad sündmused Setomaal, samuti saab osta peatselt valmiva Seto rahvarõivaraamatu ettetellimise kinkekaarti,” tutvustas Ingrit Kala, käsitööseltsi eestvedaja.