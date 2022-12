Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia pälvisid Silvi Palm, Leida Heliste ja Arvis Kiristaja

Silvi Palm saab vallasisese tunnustuse setokeelsete tekstide ja raamatute toimetamise eest. Silvi on Meremäe kooli eesti keele õpetaja ja Setomaa ajalehe keeletoimetaja. Lisaks tegeleb ta igapäevaselt erinevate seto keelsete tekstide ja raamatute toimetamisega. Silvi on oma töös toimetajana põhjalik ja on pälvinud kõigi oma koostööpartnerite heakskiidu. Ühelt poolt jälgib Silvi alati autori kirjutatud kodukandi keelt, teisalt lähtub ta grammatikareeglitest. Ta ei piirdu ainult lauseehituse ja kirjavahemärkide toimetamisega, vaid kontrollib erinevatest allikatest fakte, tsitaate ja aastaarve. Silvi on viimaste aastate jooksul toimetanud terve riiulitäie raamatuid. Enamus seto keelsed ja seto meelsed raamatud ja trükised on tema toimetatud. Palju kiitust on saanud Silvi poolt hiljuti Värska lasteaia õpetajatele ja lapsevanematele läbi viidud seto keele kursus. See õppus on aidanud mitu inimest seto keeles julgemalt kirjutama ja rääkima. Viimasteks suuremateks töödeks on olnud Seto rahvarõivaraamat ja Isa Jevgenist raamatu toimetamisega.