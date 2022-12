Ilmus setokeelne lasteraamat mesimumm Jako seiklustest

Uues raamatus tõuseb esile positiivsus, soojus ning südamlikkus. "Kõik, mida Jako kogeb, on osake meie igapäevaelust – oskus märgata ja julgus sekkuda, südamlikkus ja elurõõm käsikäes," räägib Rainer Rahasepp oma uuest raamatust. Näiteks on raamatus juttu sellest, kuidas mesimumm pisikese Maili kaitseks välja astus ja mismoodi tekkis neil mõte jõulutaadile kiri teele panna juba palaval suvekuul. On juttu ka viisakusest, metsaistutusest, vikati pinnimisest, kalastamisest ja sellestki, et kuidas on see võimalik, et Jako vanaisa mõistab kukkede keelt. Kokku on raamatus 18 lugu.