Setod peavad Tartu Raekoja platsis talsipühi

Meisterdamispaviljonis saab setode juhendamisel valmistada kuuseehteid, lõkke ääres proovida sõira ja kes teab, ehk on külalistel kaasas ka midagi enamat.

Setomaa on elava pärimuskultuuriga piirkond Lõuna - Eestis, kus tähistatakse pühi ka vana kalendri järgi. Kui mujal Eestis peetakse jõule detsembris, siis Setomaal tähistatakse Kristuse sündimise püha jaanuaris ja nimigi on teine – talsid. Talsipühade kombestik on väga rikkalik ja erineb suuresti eestlaste jõuludest.