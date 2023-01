Jaanuaris esitletakse Värskas, Tartus ja Tallinnas äsjailmunud mahukat seto rahvarõivaraamatut

Raamatu produtsent, Seto Käsitüü Kogo tegevjuht Ingrit Kala: „ Oleme ellu viinud nii minu enda kui ka paljude teiste seto käsitööliste suure unistuse. Nii suures mahus pole varasemalt seto rahvarõivastest kirjutatud. 624 leheküljelt leiab 710 fotot, mis kajastavad meie rõivaste ilu ja erisusi, otstarbeid ja arengut. Raamat on mõeldud nii käsitöö- kui kultuurihuvilisele ja kindlasti on see kena kinkeraamat. Olen väga tänulik kõigile autoritele ja kogu meeskonnale, suurim tänu kuulub minu assistent Kaja Tullusele, kes 6 aasta vältel aitas kogu materjali arhiveerida. Loodan, et raamat leiab paljudes raamaturiiulites väärika koha ja paljud inimesed leiavad sealt väärt materjali! “