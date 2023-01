Setomaal hiljuti ilmunud raamatute esitlused Tartus ja Tallinnas

Raamatuid esitlevad Seto Käsitüü Kogo, Seto Instituut ja Seto Kultuuri Fond kutsuvad kõiki huvilisi Setomaal hiljuti ilmunud kolme raamatu esitlusele - "Seto rahvarõivad", "Valguseks saanu. Isa Jevgeni" ja "Setumaa kogumik 8". Kohale tulevad raamatute koostajad ja mitmed autorid.

Üritused on tasuta ning avatud kõikidele huvilistele. Kohapealt saab raamatuid osta.

Ilmunud on seto rahvarõivaid käsitlev raamat „Seto rahvarõivad“. Nii suures mahus pole varasemalt seto rõivastest esemepõhiselt kirjutatud. 624 leheküljelt leiab 710 fotot, mis kajastavad rõivaid läbi pika perioodi ja välja on toodud ilu ja erisusi, otstarbeid ja arengut. Koostamisel on kaasatud kakskümmend autorit. Raamat on eestikeelne, aga sealt leiab ohtralt setokeelseid esemete nimetusi ning vanu kirjeldusi ja kombeid. Iga peatüki lõpus on ingliskeelne kokkuvõte. Seto rahvarõivaraamat on mõeldud nii käsitöö- kui kultuurihuvilisele ja kindlasti on see kena kinkeraamat.

Väljaandja: MTÜ Seto Käsitüü Kogo

„Valguseks saanu. Isa Jevgeni“ puhul on tegemist on kõvas köites rohke fotomaterjaliga kauni mälestusraamatuga setode kogukonna ühe tähtsama pühakoja Petseri Varvara kiriku pikaaegsest preestrist Isa Jevgenist. Raamatus on kümmekond kaasautorit, kes igaüks vaimulikku läbi oma vaatenurga erinevatel aegadel meenutavad. Suur väärtus on Isa Jevgeni enda mälestustel sõjajärgsest elust Petseri kloostris, mis setokeelse tõlkena moodustab suurima tekstiosa. Raamatus on kolmes keeles tekste: seto, eesti ja inglise.

Väljaandja: SA Seto Kultuuri Fond

„Setumaa kogumik 8“ Uurimusi Luhamaa ajaloost, loodusest ja kultuurist. Seto Instituut 10 on Setomaa teemaliste artiklite kogumik, mis koosneb kahest suuremast osast. Esimene osa on pühendatud Luhamaa nulgale ning artiklites räägitakse nii piirkonna ajaloost, loodusest kui ka kultuurist. Teises osas avaldatakse suur osa paar aastat tagasi Värskas toimunud Seto Instituudi 10. juubeliseminari ettekannetest. Kogumikus on 11 põnevat artiklit, igal artiklil on vene- ja ingliskeelne kokkuvõte. Koostas ja toimetas Arvis Kiristaja.