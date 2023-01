Setod kutsuvad Tartus elavad seto päritolu lapsed kokku

2. veebruar on Tartus elavate seto laste ja perede kokkukutsumiseks ka sümboolne, on ju tegu setode jaoks olululise Tartu rahu aastapäevaga.

“Tallinnas on seto päritolu lapsed koos käinud 11 aastat Seto Laste Koolina,” ütles sootska Annela Laaneots, üks Seto Laste Kooli algatajatest ja eestvedajatest. “Maria Noormets on nii kogenud ja tunnustatud seto kooride eestvedaja, kel kogemusi ka seto laste õpetamisega, nii et kindlasti saavad seto laste kokkusaamsed Tartus olema väga sisukad.”