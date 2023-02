Valdur Helm pälvis Kuldkanna eriauhinna

Kaheksakand tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama oma tegevust.

Tänuüritusel anti välja ka kaks eritunnustust kategoorias KULDKAND, millest ühe pälvis Meremäe-Obinitsa Naiskoori ja leelokoori Hõpõhelme ja Meremäe mehe’ juhendaja Valdur Helm. Valdurit iseloomustab juba varases lapsepõlves tekkinud sügav huvi muusika vastu ning õpingud Tallinna Kultuurhariduskoolis kinnitasid soovi saada elukutseliseks muusikuks. Ta on olnud õppejõud ja muusikaosakonna juhataja Tartu Pedagoogilises Koolis (hilisemalt TÜ haridus-teaduskond).

Kõrgest east hoolimata rõõmustab ta elanikke ka praegu oma lauludega erinevatel valla üritustel. Valdur Helm on töökas, kohusetundlik, kannatlik, sihikindel, hea huumorimeelega, soe ja südamlik inimene. Meremäe-Obinitsa naiskoori MONK dirigendina on naiskoori 17 tegevusaasta jooksul osa võetud kõigist UMA PIDO-dest, Võru laulupidudest ja kolmest viimasest üldlaulupeost. 2019. aastal, laulu- ja tantsupeo 150. juubelipeoks, sündis koostöös Värska naiskoori ja dirigent Tiina Kadarpikuga Setomaa Naiskoor. Valdur Helm on arranžeerinud koorile ligi 70 laulu.