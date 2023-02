Reegi majas Värskas tähistatakse Eesti Vabariigi 105. aastapäeva 1930ndate hõngulise glamuurse peoõhtuga

Kui Värskas Põhjalaager tegutses, peeti pidusid enamasti suvistes välitingimustes. Toredaid fotosid toonastest pidudest, kus lisaks sõdurpoistele peal ka kohalikud külanoored, on säilinud mitmeid. Siseruumides toimunud pidudest on vaid üksikuid pilte. Leidub siiski andmeid, et “Laagri kodus”, nagu tol ajal ohvitseride kasiinot nimetati, toimus nii riigivanema visiitide puhul pidulikke õhtusööke kui ka muul ajal pidusid ja isegi maskeraade. 2023. aasta 25. veebruaril taasluuakse Põhjalaagri asutaja kindral-leitnant Reegi majas 30ndate aastate õhustik. Saab end ajas tagasi kujutada noore Eesti Wabariigi aega, kus kleidid olid voogavad, aatelisus oluline ja oma riigi mundrit kanda auasi.

Mall Hadje, Setomaa Muuseumide programmijuht: “ Külalised on oodatud Põhjalaagri vägede juhataja juurde Eesti Vabariigi aastapäeva peole EW aegsetes paraadmundrites ning pidulikes ülikondades ja õhtukleitides. Peoperemehe kindral Nikolai Reegi rollis on Henrik Guthan - tuntud sõjaajaloo-entusiastina on ta seotud nii Sõjamuuseumi kui Front Line Eesti klubiga. Loomulikult rõkkab maja 1930ndate aastate stiilis muusikast ning on oodata suurepärast esinemist Anna Curly Swing Bandilt.”