Eesti põliskeelte esindajad rääkisid seminaril keelte tulevikust

Karu tõdes: „Me oleme jõudnud meie paikkonna keele, kultuuri ja elulaadi edasiandmise juures sellesse tundlikku murdepunkti, kus Põhjamaad olid umbes 30-40 aastat tagasi ja pidid otsustama, kas keel hävib või suudetakse see säilitada.” Põhjamaade väikekeelte positsiooni on tugevdanud kolm toimivat asjaolu: eestkõnelemine ehk poliitika; kogukonna soov ja surve ning õppetöö võimalused ja praktika. Lõpetuseks kinnitas Karu, et võro keele koolides õpetamine seisab paljuski õpetajate vähese enesekindluse taga – õpetajate toetamise peab tõstma varasemas tähtsamale kohale.

Osalejad arutlesid kaasa Oliver Loodega, kes tegi ettekande põliskeele mõiste tähendustest rahvusvahelises kontekstis ja küsis sellega, kellele on mõeldud rahvusvaheline põliskeelte kümnend. Tõdeti koos, et põliskeele mõiste on erinevates olukordades sisustatud erinevalt. Kuigi põliskeelte kümnend on mõeldud eelkõige põlisrahvaste keeltele, rõhutatakse selle dokumentides, et kümnendi eesmärk on mitte jätta kedagi kõrvale. Seega peaks Eesti kontekstis olema loomulik pöörata tähelepanu ka põlistele murdekeeltele. Lõpetuseks küsiti, kas on vaja politiseerida põliskeelt? Ning: keda kahjustaks põliskeele avaram määratlus või keda see aitaks?