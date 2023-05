Eesti Vabaõhumuuseumis avati näitus seto perekonnanimedest

Seto eesnimede traditsioon, mida jagatakse kõigi eestlastega, on üsna hiljutine. See pääses maksvusele alles Teise maailmasõja järgsetel kümnenditel. Põlvkondade vahelisi erinevusi eesnimede osas tsaariaegsel Setomaal ei esinenud. Tänapäeval ei erine setode eesnimed eestlaste eesnimedest. Setode vanemad ristinimed pärinevad kirikuslaavi ja vene õigeusu pühakute nimedest. Reeglina ristiti laps Setomaal vastavalt sellele, millise pühaku mälestuspäev oli ristimispäeva ajal aktuaalne. Iga eesnimi oli seega pühakunimi. Vahel, kui kirikukalender võimaldas, oli peres isegi kaks sama nimega last. Samast soost kaksikud said veel 19. sajandil ristimisel sageli sama nime.