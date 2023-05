Võnge Festival toimub sel aastal Setomaal, 6.-8. juulil Anzelika Mahetalus. Välismaiste peaesinejatena jõuavad külastajate ette prantsuse elektroonilise muusika suurkuju Kid Francescoli ja maailmakuulus Iraani-Hollandi laulja-laulukirjutaja Sevdaliza. Kodumaisteks headlineriteks on Claire's Birthday ja Ewert and The Two Dragons.