Vastupidavad tsirkulatsioonipumbad

Mis on tsirkulatsioonipump ja kuidas seda valida?

Alustame algusest ja räägime lähemalt, millega on õigupoolest tegemist. Tsirkulatsioonipump on vajalik, et tagada veeringlus küttesüsteemis. Olemas on ka tsirkulatsioonipumbad, mis sobivad väli- ja sisebasseinidele vee filtreerimiseks. Tänu tsirkulatsioonipumbale on võimalik hoida oma energiakulusid kokku ja saavutada hea, ühtlane mikrokliima igas toas.

Miks see on aga vajalik - kas see toob tõesti kaasa suure kulude kokkuhoiu? Kas teadsid, et üks keskmine perekond laseb ühes aastas kanalisatsiooni umbes 16 000 liitrit vett? See suur kogus tuleb sellest, et vee soojendamiseks tuleb sellel enne voolata lasta. See tähendab seda, et raisku läheb suures koguses puhast vett, mida saaks kasutada millekski muuks. Lisaks energia, mis vee soojendamiseks kulub.

Siin tulebki tsirkulatsioonipump appi. Tsirkulatsioonipump aitab soojendada vee kiiresti, vähendades ooteaega ja selle jooksul kulutatud vee hulka. Pumba kasutamisega on võimalik märkimisväärselt vähendada oma kodukulusid ja elada keskkonnasäästlikumalt. Mida suurem majapidamine ja leibkond, seda suurem on sääst.

Tsirkulatsioonipumbad on olnud kasutuses juba pikka aega, kuid mitte väga populaarsed kodumajapidamistes. Tänaseks on tsirkulatsioonipump leidnud tee ka sinna, sest aina enam mõistetakse, kui palju see aitab kulusid säästa. Samuti hinnatakse ka enam keskkonnasäästlikumat eluviisi. Ja seda see kindlasti aitab saavutada.

Tsirkulatsioonipump küttesüsteemi ja basseini jaoks