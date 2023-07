Setomaal Beresjes avati väikepaatide sadam

Vastvalminud sadamas on paatide sildumiseks paigaldatud ujuvkai (10 paadikohta 6,1x2,4 m alustele) ja paadislip. Slipile pealesõidu manööverdusala ja parklad (paaditreilerid, sõiduautod, karavanid) on lahendatud ühtse kruuskattega alana Navoloki tn 3 kinnistu idaosas. Kasutusmugavuse suurendamiseks on ala kogu pikkuse ulatuses ühendatud Navoloki tänavaga.