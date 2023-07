Obinitsa muuseumis toimub parandamisentusiastide kokkutulek

Moodne aeg on endaga kaasa toonud ostlemiskultuuri – kõike on poodidest saada ning tihtipeale tundub lihtsam üks ese teisega asendada, kui seda parandama hakata. Kas katkine asi on prügi või materjal ja uus võimalus? Selliste küsimuste üle arutletakse Obinitsas toimuval Parandajate kokkutulekul, kuhu on oodatud parandamist, kui eluviisi nautivaid või järjest kasvavat keskkonnaärevust parandamisega maandavaid inimesi.