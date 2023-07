Nädalavahetusel toimub Setomaal 13. Ostrova festival

Reede õhtu programm on põnev ja toob lavale vanad legendid. Velikije Lukit ei näe tihti esinemas, kuid sellel nädalal Ostrovas see võimalus on. „Lisaks esineb ka Köömes, keda on festivalile oodanud juba 12 korda festivalil osalenud fännide punt, kes neid väga ootab,“ lisas Tulp. Festivali avavad Ülemakstud Rentslihärrad. Samuti on reedel laval ka aasta artisti tiitli pälvinud Stefan.