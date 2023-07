Rikka Ivvani pillilaager Küllätüvä külas Setomaal on täies hoos

"Laagri kõige populaarsem pill on jätkuvalt karmoška, aga ka kandled, ukuleled ja kitarrid püsivad tihedalt kannul," ütleb pillilaagri korraldaja Sigre Andreson. Pilliõpetajateks on Siim Sarv, Ott Kaasik, Martin Leamon, Koidu Ahk, Kati Katrin Soon, Rasmus Kadaja, Tobias Tae ja Brett Hiiob.

Pillitundide vahepeal tegelevad lastega laagri enda vilistlastest vabatahtlikud, kes on laagri korraldamisel igakülgselt toeks. "Läbi aastakümnete on osalejad esile tõstnud laagri mõnusat ja vaba õhkkonda, mida 146-aastane seto talu pakub," sõnab Andreson.

Traditsiooniliselt on laagris maastikumäng, sauna- ja grilliõhtu, Merca õhtused setokeelsed jutused, õhtune tee ja šokolaadikreemisai enne magamaminekut. "Väga oodatud on ka autolavka külastus. Mõnele osalejale on see elus esmakordne või aasta korra toimuv võimalus," täheldab Andreson.

"Seekordne laager on korraldajatele märgiline, kuna laagrisse on jõudnud esimeses Rikka Ivvani pillilaagris osalenud lapse laps. 7-aastane Aro tuli laagrisse sellepärast, et tahtis laagri ära proovida ja et ta oli ema käest laagri kohta palju lugusid kuulnud," sõnab Andreson. "Küsimusele, kas ta järgmisel aastal ka tuleb, vastas ta, et tuleb küll ja varsti võtab ka väikese venna kaasa."

Märgiline on ka see, et Rikas Ivvan, kelle järgi talu on oma kohalike seas tuntud nime saanud, on ühtlasi ka üks tema esiisasid.

"6-aastane Konrad oli järgmisel aastal osalemise osas veel veidi kahtlev. Aga aega mõelda ju veel on. Ka tema juured Küllätüvä külast, kus laager toimub," ütleb Andreson. See-eest 8-aastasel Piial on siht silme ees – tema tahab tulevikus tulla laagrisse vabatahtlikuks. Seega on kümme suve laagrilapse elu veel ees, sest Rikka Ivvani pillilaagri vabatahtlikuks saavad ainult laagri vilistlased, kellel on täitunud 18. eluaasta või lõpetatud gümnaasium.

Pillilaagrid on jätkuvalt väga populaarsed olles ühiste huvidega heade sõprade jaoks mõnus koostegutsemise paik, kuhu ikka ja jälle soovitakse tagasi tulla. Juba mitmel aastal on osavõtjaid olnud lisaks Seto- ja Võromaale ka mujalt Eestist ning kaugemaltki.