Seto Kostipäeval kutsuvad kostile Ilmaveere pop-up kohvik ja veel 19 Setomaa kodukohvikut

Sel aastal on Seto Kostipäiv osa Tartu 2024 Lõuna-Eesti Kogukonnaprogrammist. Ürituse koordinaatori ja MTÜ Seto Küük eestvedaja Ülle Pärnoja sõnul tähendab see ka suuremat vastutust: „Tartu 2024 Kogukonnaprogramm lisab Seto Kostipäeva korraldusele juurde kohustusi, kuid ka uusi võimalusi. See kõik kokku paneb meid veelgi rohkem pingutama, et üritus pakuks parimaid elamusi ja samas toetaks kohalikku kogukonda ning oleks tervendav keskkonnale.“ Näiteks Ilmaveere Makuss Elo seab eesmärgiks kohviku jäätmevaba majandamise, Korraks Garaaži Alla taaskasutab kõikvõimalikku kraami ja Mõtsaveere Jutuss lähtub põhimõttest – null kilomeetrit kohviku tooraine kogumiseks.

Kostipäiv toimub üheteistkümnendat korda ja on Setomaa perenaiste jaoks märgilise tähendusega. MTÜ Seto Küük juhatuse liige ja Kostipäeva kohviku Inara Vanavalgõ Kohvitarõ perenaine Inara Luigas kommenteerib: „Sõltumata ilmast on Seto Kostipäiv täis päikest. Ootame kõiki ,,kostma” ehk meile külla. Igas kohvikus võtab vastu lahkepererahvas, kes üllatab Setomaa toorainest valmistatud koduste hõrgutistega. Kes neid maitseid, seto kultuuri ilu ja melu ise kogeda soovib, seab sammud Seto Kostipäevale.“

Igal aastal valivad perenaised ühe teema, millele rohkem tähelepanu pööratakse. Sel aastal on fookuses mahe must sõstar, sest väärtustlikku marja kasvatatakse palju koduaedades ja mahemarja ka suurematel põldudel. Igas kohvikus on midagi sellest marjast tehtud – kas soolast või magusat.