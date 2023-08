Setod ja setode sõbrad kogunevad juubelikuningriiki

“Vaevalt julgesid esimese kuningriigi päeva korraldajad mõelda, et pannakse alus traditsioonile, mille tähtsust on seto kultuuri püsimisel raske üle hinnata. Tänaseks on Seto Kuningriigist saanud seto rahva vaimne ühendaja ja üks märksõnadest, mille järgi setosid teatakse. Ja seda selliste sümbolite kõrval nagu seto leelo, rahvariided või õigeusk,” ütles Setomaa ülembsootska Anzelika Gomozova.

“Eesmärk on ärgitada Setomaale tagasi tulema võimalikult palju seto juurtega inimesi. Kõik setod võiksid mõelda, mida nad saaksid teha selleks, et nende lapsed ütleksid, et on setod ja oskavad seto keelt. Uhkus oma juurte üle tuleb oma maast!,” lisas Gomozova.