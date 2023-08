Seto noormees tuli maailmameistriks

Timmo Tammemäele oli see kusjuures kolmas MM-tiitel sel alal, mees on maailmameistriks tulnud ka 2014.a. ja 2019.a, koos Sander Linnusega on Tammemäe varem võitnud ka Euroopa meistritiitli.

Eestlased on rogaini maailmameistrivõistlustel korduvalt tipus olnud, Eesti on võitnud nii maailmameistritiitleid, kui pälvinud tiitlivõistluste edukaima riigi tunnustuse. Seekordsed, USAs Lake Tahoe lähedal toimunud rogaini maailmameistrivõistlused vaid kinnitasid seda, et eestlased on kestvusorienteerumises jätkuvalt maailma tipus.Eestlased võitsid seekordsetelt rogaini MM-võistlustel üldvõidu ning rohkelt medaleid.