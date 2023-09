Messil tutvustavad kohalikud ettevõtjad/ettevõtted oma asutusi/ettevõtteid, pakutavaid töökohti ning koostöövõimalusi. Messil osalemine on kõigile tasuta.

Päev on planeeritud selliselt, et enne ja ka peale messi on võimalik tutvuda Setomaa valla küladega- Lüübnitsa, Mikitamäe, Obinitsa ja Uusvada külavanemad tutvustavad külaelu.