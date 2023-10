Muu maailma kogemus rikastab Eesti põliskeelte konverentsi

Värska Setomaa kultuurikeskusesse kogunevad Eesti põliste keelte kõnelejad ja entusiastid, et arutleda keelte hetkeseisu ja tuleviku üle. Ürituse peakõnelejad on Põhja-Ameerika indiaani keelte uurija Indrek Park Indiana ülikoolist ja haridusantropoloog ning uurija Kara Brown Lõuna-Carolina ülikoolist. Konverentsil vahetatakse kogemusi, räägitakse edu- ja murelugusid ning arutatakse omavahelisi koostöövõimalusi. Brown toob oma loengus näiteks tema poolt aastatel 2013-1014 ning 2018 uuritud võro keelepesade programmi Vana-Võromaa lasteaedades ning küsib, mis mõjutab lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate keelevalikuid.