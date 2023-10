Seto Laste Kool Tallinas alustas 13 hooaega

Seto Laste Kool Tallinnas on tegutsenud 13 aastat ja mõeldud seto juurtega lastele ja peredele seto keele ja kultuuri õppimiseks ja omavaheliseks suhtluseks. Seto Laste Kooli tunnid toimuvad kaks korda kuus teisipäeviti kell 18 aadressil Wismari 32. Osavõtt on tasuta, uued pered on liituma oodatud. Lähem info kuupäevade kohta on nähtaval Seto Laste Kooli FB lehel.