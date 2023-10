Kultuuriklubi Setolood sai 10 aastaseks

"2013.aasta septembris sai eksperimendi korras Tantsu- ja kultuurikodu Modus juurde kokku kutsutud igas eas seto keelest ja kultuurist huvi tundvate inimeste klubi," rääkis klubi eestvedaja Piret Torm-Kriis. "Et üheskoos rääkida seto keeles igasuguseid lugusid, nii tõestisündinuid kui muinasjutte, mõistatusi, vanarahva tarkusi; laulda, tantsida, mängida. Seda kõike peaasjalikult iseenda jaoks, aga aeg-ajalt näidata teistelegi seto keele ja kultuuri võlusid."

Nii sündiski 10 aastat tagasi Tantsu- ja kultuurikodu Modus juurde kultuuriklubi Setolood, kus tähtsaimaks on seto keeles kõneldud lood setodest ja Setomaast.

"Teadupärast on setod pillutatud laiali kõikjale üle Eesti. Kõige enam on neid Tallinnas. Paraku ei puutu Tallinna setod pahatihti omavahel kokku, et kõnelda seto keeltm," rääkis Piret Torm-Kriis. "Veel rohkem on Tallinnas seto juurtega lapsi, noori ja täisealisi, kes soovivad seto keelt õppida, sest pärimuslik side keelega on katkenud, sest vanematelt lastele pole keelt edasi antud."

"Setode kõige traditsioonilisem kooskäimise vorm on leelokoor. Kuigi leelotamist peetakse seto kultuuri alustalaks, näitab kultuuriklubi Setolood olemasolu, et on siiski üksjagu ka selliseid seto inimesi, kes eelistavad leelotamisele seto keeles kõnelemist," ütles Piret Torm-Kriis.

2022.aastal nägi kultuuriklubi Setolod juures ilmavalgust seto keelne teater Veerna Vorkats (Tõene Naljanina). Esimeseks lavastuseks sai Silvi Väljali lasteraamatu „Jussikese seitse sõpra“ ainetel sündinud seto keelne „Joorkakõsõ säidse sõpra“. Praeguseks on lavaküpseks saanud viis etendust. Kultuuriklubi Setolood juubelipeol 8.oktoobril sai näha ja kuulda fragmente kõigist etendustest. Et mitmed etendused on lavastatud kaasamise printsiibil, oli juubelipidulistel võimalus kõigest aktiivselt osa võtta.

"Igal seto inimesel on omad lood. Omas seto keeles. Omast elust. Millest või mis ajast, pole oluline. Tähtis on, et need tooksid seto keele juurde. Aasta, kahe või kümnega. Et seto keel oleks, kestaks ja õitseks," tõdes Piret Torm-Kriis.