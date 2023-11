Eesti põliskeeled – kuidas jõuda matmisest unistuste radikaalse pöördeni?

„Keeled kaovad väga ebadramaatiliselt,” tõdes üks ürituse peakõnelejatest, Indrek Park Indiana ülikoolist. „Harva on teada, kes on keele viimane kõneleja,” ütles Park ning võrdles kaduvat keelt aeglaselt tühjaks mineva õhupalliga. Ta tõi hulgaliselt muu maailma näiteid keelte elustamise ja hoidmise metoodikate kohta ning tõdes, et kõige efektiivsem neist on kõnelemine alla 7-aastaste lastega. Parim, kui seda tehakse lapse enda peres. Teine töötav meetod on keelepesad, kus lastega tegelevad vastava keele oskajad, kes kasutavad lastega ainult seda keelt.

„Väikekeeled on maetud, peidetud ja vajavad uut esiletoomist,” ütles konverentsi teine peaettekande tegija, haridusantropoloog ning uurija Kara Brown Lõuna-Carolina ülikoolist. Brown tõi linnaplaneerimisest tuntud mõisted nagu matmine, kaardistamine, toetamine ja radikaalne pööre keelekeskkonda ning illustreeris seda paljude maailma linnade ajaloost tuttava olukorraga: sajand või kaks tagasi aegamööda linna alla ära peidetud jõgi koos harudega tuuakse moodsa linnaplaneerimise tulemusena uuesti nähtavale. Keelte nähtavale toomiseks on sarnaselt jõgedega vaja nende asukoht kõigepealt kaardistada ehk üles otsida ressurss - keele kõnelejad ning neid toetada ja väärtustada. See on eelduseks radikaalsele pöördele, kus keeled nagu jõedki on jälle nähtavad ning inimesed saavad nende olemasolust rõõmu tunda.

Keelte oskajad kui ressurss pöördeliseks muutuseks