Seto käsitöölised osalevad Tallinnas Mardilaadal

Mardilaadal esitletakse ja müüakse Eesti parimat käsitööd, toimuvad meistrikojad nii lastele kui käsitöögurmaanidele. Lisaks käsitööle pakutakse eestimaist toitu ja kuulata saab rahvuslikku muusikat. Laadal osalevad ka käsitööd õpetavad koolid, muuseumid, kirjastused.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, leiab müüjate seast ka MTÜ Seto Käsitüü Kogo. Setomaa ühisboksi on koondatud paljude seto käsitöömeistrite kaupa alates peenetest pitsidest, erinevatest vöödest kuni sepiste ja keraamikani välja. Erinevatel päevadel võib Seto Käsitüü Kogo boksis leida Seto Kuningriigi näpotüümeistreid, käsitööametnikke, taluperenaisi, kohtab seppa ja seto pottide valmistajat.

Eesti käsitöös on välja kuulutatud rahvarõiva aasta ja raamat ”Seto Rahvarõivad” on setode letis Mardilaadal kenasti saadaval. Lisaks on Mardilaat parim võimalus saada teavet 2024.aasta Setomaa suurematest käsitöö sündmustest.

Seto Käsitüü Kogosse kuulub 48 liiget ja et mõned meistritest on laadal ka oma müügiletiga kauplemas või õpitubasid läbi viimas. OÜ Kagu kudujate esikuduja Külli Jacobson on kohal suure hulga kirikinnastega, Kairi Orav viib läbi parandamise õpitubasid, Etnoehe kaubamärgi alla pakub Merlin Lõiv muinasaja koopiaehteid.

"Paljud mäletavad veel seda, kui viis aastat tagasi oli Mardilaada peakülaline Setomaa. Sel aastal on laadal eraldi suurem ala Hiiumaa käsitöö ja töötubadele. Laupäeval on pealava Hiiumaa rahvakunstimeistrite päralt ja käsitöö-ÖÖ peakülaline on Vennad Elmid Hiiumaalt. Lisaks oma toodangu tutvustamisele ja müümisele on meil võimalus osa võtta erinevatest õpitubadest, et täiendada oskusi uute tehnikate valdamises," ütles Seto Käsitüü Kogo tegevjuht Ingrit Kala.

"Unibet Arenale seatakse ülesse 241 müügi- ja õpitubade boksi. Mardilaadal toimub ka ettevõtluspäeva seminar, kus teiste esinejate kõrval tutvustavad paikkondlikke käsitöökeskustena oma tegevusi Sigre ja Ingrit, ning Kristina Tauts räägib Tsooru Savikojast," lisas Kala.