Kaarel Vaidla Setomaalt valiti Võru maakonna aasta isaks

Kaarel on isa, kes on seadnud oma laste arendamise ja hoidmise enda esimeseks prioriteediks. Ta on isana väga pühendunud ja naudib iga pere ja lastega veedetud hetke. “Kui lapsed midagi vajavad või paluvad, on ta nende jaoks alati olemas ja näeb laste eest hoolitsemist võimalusena nendega aega veeta ja oma armastust näidata,” seisab konkursile esitatud taotluses.

Aktiivne kogukonna liige ja hinnatud spetsialist

Sarnaselt teistele Võru maakonna aasta isa tiitli pälvinutele on ka Kaarel oma kogukonnas väga aktiivne. Et pakkuda oma lastele parimat elukeskkonda kolis Kaarel koos perega elama Setomaale, Kolodavitsa külla, kus lapsed saavad veeta palju aega looduses. Nii on ta panustanud naabruses asuva Nedsaja kogukonna arengusse, kuhu kuulub palju noori peresid.

Sealjuures on kogukonnas juba kaks aastat toimunud isade-poegade matk ning sel sügisel esimest korda ka isade-tütarde matk, kus Kaarel on olnud nii aktiivne osaleja kui ka kaaskorraldaja.

Kuna pere on Kaarlile väga oluline ja ta soovib võimalikult palju aega ühiselt veeta, on ta valinud töökoha, kus saab töötada enamuse ajast kodukontoris. Ta on kõrgelt hinnatud protsessi arhitekt Wikimedia ülemaailmses võrgustikus, seda juba 10 aastat.