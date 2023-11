Setomaa ja Rõuge vald edendavad koos lätlastega mahetoidu pakkumist koolides

Projekti partnerid Setomaalt, Rõugest, Smiltenest ja Tukumsist usuvad üksmeelselt, et tervisliku ja maitsva koolitoidu pakkumine on laste tervise ja heaolu seisukohalt väga oluline.

Setomaa Liidu juhatuse esimees Margus Timmo arvates on projekt oluline mitmest aspektist: „Võru maakonnas algas tervisliku toitumise liikumine 2018. aastal. On hea, et meie lähinaabrid lätlased otsivad samuti võimalusi, kuidas rohkem pakkuda lastele tervislikku toitu. Mahe koolitoit ei ole üksnes kemikaalideta kasvatatud toit. See on ühtlasi väärtusõpetus, austustunne maa, looduse, toidu tootjate ja kokkade vastu, tahe vähendada toidu raiskamist. Lapsed saavad ise osaleda protsessis ja panustada nii tulevikku."