Kirsi Talo kodumajutus pälvis Võru maakonna aasta mikroettevõtja tiitli

Aasta mikroettevõtte kategooriasse esitati sel aastal enim kandidaate. Aunimetus antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 10 töötaja ja mis on tegutsenud kauem kui 3 aastat.

Tiit Tootsi sõnul esitati sel aastal tunnustamiseks kandidaate paljudest erinevatest valdkondadest. “Tunnustame maakonna ettevõtlikke inimesi igal sügisel ning aasta-aastalt näitab konkurss, kuivõrd mitmekesine on meie maakonna ettevõtlusmaastik ja kodanikuühiskond,” ütles Toots. Ta tõi välja, et kuna kodanikuühiskond ja ettevõtlus täiendavad üksteist oluliselt, on tunnustussündmuste ühendamine on loogiline samm. Tootsi sõnul on ettevõtlikud inimesed maakonna arengu alustala.