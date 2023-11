Rainer Rahasepa sulest ilmus uus setokeelne lasteraamat

"Papa raamatus on kümme lugu. Kaks minu vanaema poolt jutustatud ja kaks vanaisa varasalvest. Ülejäänud kuus on minu enda poolt kirjutatud, millesse ma vanavanematele iseloomulikku sõnavara kasutasin ning kuhu setode elu-olu sisse põimisin," ütleb autor.

"Mõni aeg peale „Mamma jutustusi” küsis üks, seejärel teine, tundis huvi kolmaski, et millal papa jutustused ilmuvad," räägib autor raamatu saamisloost. "Ega ma toona sellele nii väga mõelnudki. Ent sisimas teadsin, et kõik mamma lood pole veel kaante vahele köidetud ja paar jutustust on veel ka vanaisa Pauli poolt varuks. Nüüd, mil mamma lugudest on möödunud pooltest aastat, nägi ilmavalgust ka „Papa jutustused / Papa jutusõ’”," räägib Rahasepp.

Neid lugusid ei leia ühestki teisest raamatust. Raamat on kakskeelne: eesti ja seto keeles. Illustratsioonid mõnes kohas koguni üle kahe lehe. Teksti on hea lugeda, sest tähed on lapsesõbraliku suurusega ning võrdlev keel on kantud raamatusse nõnda, et ühel lehel eesti keel ja kõrval lehel seto keel.

Jutustustes on läbivaks jooneks oskus asju hoida, leppimine, rõõmsameelsus ning heatahtlikkus – heaga saab palju enam kui halvaga. Mõnes jutustuses ilmneb setode kombestik. Näiteks jutustuses karjavitsakesest saab lugeja teada, miks suskasid setod karjavitsa lauda ukse kohal asuvasse räästasse. Aga jutustus heast lättest räägib sellest, et Kosselka külas oli läte, kuhu rahvas hõbemünte viskas. Ja kui lättes oli hõberahasid kas või peoga võtta, siis miks ei tohtinud lättest hõbedat ära võtta.