Setomaal tunnustati parimaid ettevõtjaid

Tunnustusüritusel jagas Setomaa vald välja järgmised tunnustused:

Setomaa silmapaistev ja uuenduslik ettevõtja ja Setomaa kultuuri tutvustaja 2023 - Kaidi Kerdt, Kirsi Talo Kodumajutuse OÜ

Kaidi otsustas pealinna tolmu jalgadelt pühkida ja asutas 2016. aastal Kirsi Talo Kodumajutuse OÜ. Ta on sellest saadik järjest arendanud oma ettevõtet, loonud uusi võimalusi. Ka on ettevõte MTÜ Setomaa Turism ja MTÜ Seto Küük liige. Kaidi eestvedamisel renoveeriti Serga tsässon. Igapäevaselt otsib ta võimalusi, kuidas muuta oma tooteid ja teenuseid kliendi vajadustele vastavaks ning pakkuda ehedat kogemust. Ta on nõus oma taluhoovis korraldama kontserte ja teatrietendusi, tutvustama leelot ja pillimängu, on panustanud kogu Setomaa positiivse maine loomisse. Kaidi on suurepärane sommeljee ja väärt Itaalia venide maaletooja ning on osalenud kodukohvikuga Seto kostipäevadel. Samuti on ta sidunud turismiettevõtluse kohaliku kultuuri tutvustamisega.

Setomaa kogukonnale oluline ettevõtja 2023 - Illar Kallari FIE

Illar on väga töökas suure pere isa ja vanaisa, töötab Mikitamäe Koolis majandustöötajana. 2016 aastal registreeris ta oma ettevõtte Illar Kallari FIE ja osutab igakülgset abi nii ehituse kui ka hooldustööde (niitmine, koristamine jm) teostamisel. Illar on ettevõtja, kes ei oska ei öelda, alati on abivalmis ja vastutulelik.

Setomaa arengut toetav organisatsioon 2023 – Setomaa Liit

Setomaa Liit on Setomaa valla ettevõtluse arengut toetav organisatsioon. Viimased aastad on Setomaa Liit aktiivselt tegelenud Võru maakonnas kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine kasutuselevõtu suurendamisega haridusasutusetes. Käesoleval aastal on Setomaa Liidu algatusel ja osalusel planeerimisel Obinitsa Aiasaaduste Väärindamiskeskus.

Setomaa uus tulija 2023 - OÜ OJEE - ettevõtte omanik ja vedur on Gerli Saarine