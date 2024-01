Sootska Tormi Piret tervitas uut aastat uue raamatuga

Raamatus kirjutatud tegevus hõlmab aastaid 1966 – 2023 ning on jagatud seitsmesse kronoloogiliselt järjestatud peatükki. Tegemist on suuresti autori elu kajastavaga rõhutades Petserimaa müstilist tõmmet ja erilist väge.

"Ma ei ole Petserimaal sündinud. Ma ei ole Petserimaal koolis käinud. Aga kus iganes ma olen elanud või viibinud, ma olen tundnud end petserimaalasena,“ kirjutab autor eessõnas.

"Rõõmokõsõ jutussõ`“ oli Tormi Pireti esimene raamat, mis nägi ilmavalgust 4 aastat tagasi ning oli otsast otsani seto keelne. „Armastus nimega Petserimaa“ on eesti keelne aeg-ajalt sisse pikitud seto keelsete sõnade, väljendite ja otsese kõnega. Sestap on nende kahe raamatu autori nimigi erinev – seto keelse kirjutas Tormi Piret ja eesti keelse Piret Torm-Kriis. Põhjus, miks Petserimaast on kirjutatud eesti keeles, on setode jaoks ära toodud ka raamatu eessõnas: „Ma kiroda-as sòod raamadut seto keeleh tuuperäst, õt ma väega tahasi, õt eestläse` mõistasi` lukõ` ja saasi` arvu, ku tähtsä kotus om Petseremaa.“

Autor tunnistab, et viimast, kakskeelset raamatut kirjutada oli keerulisem kui läbinisti seto keelset. Teose toimetajaks-korrektoriks on peamiselt just nende üksikute seto keelsete sõnade ja lausete pärast Silvi Palm. Torm-Kriis rõõmustab, et päev pärast raamatu ilmumist omistati selle korrektorile Eesti Kultuurkapitali Võru maakonna tunnustuspreemia 2023 seto keele hoidmise ja õpetamise eest.

Raamatust leiab nii rõõmu ja helgust kui ka kurbust ja nuttu. Ehk väga erinevaid emotsioone, mis on mahtunud 57 raamatus käsitletud aasta sisse Petserimaal. Kui „Rõõmokõsõ jutussõ`“ sündis suuresti koroonaajal, siis „Armastus nimega Petserimaa“ sai raamatuks ajal, mil Petserimaale erinevatel põhjustel enam minna ei saanud.

Raamatu esmaesitlus leiab aset 14.jaanuaril kell 17 Tantsu- ja kultuurikodus MODUS Tallinnas, Tatari 64. Esitlust soovivatest paikadest on tekkinud juba järjekord ent autor on öelnud, et tuleb rõõmuga kõikjale, kus esitlust soovitakse. „Kuni Petserimaast räägitakse ja kirjutatakse, püsib see inimestel meeles ja südames,“ sõnab Torm-Kriis.