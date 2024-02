Setomaa koolide koostöönädala teemaks on tervis

Esmaspäeval toimub Setomaa koolide II kooliastme koostööpäev Värskas. Kõik koostööpäevad algavad pool kümme hommikul ja kestavad terve koolipäeva. Värska päeva teemaks on toit – tervise alustala. Töötubades ja loengutes on käsitluse all salati valmistamine, suhkru roll jookides, sünnipäevalaua katmine ja vaimne tervis.