Tartus populaarset vaimse tervise stand-up etendust saab näha ka Värskas

Tudeng Võrumaalt, tootmisjuht Viljandist ja iduettevõtja Tartust lähevad koos naljakirjutamise koolitusele. Kõlab nagu hea anekdoodi algus? Seda ta natuke ongi, sest hoolimata sellest, et tegu on tõestisündinud looga, on tulemuseks stand-up õhtu “Vaimne tervis on nagu porgand”.